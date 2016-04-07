Москва, 7 апреля, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ предложили разработать федеральную программу развития городского электротранспорта. С таким предложением выступил член комиссии по развитию реального сектора экономики Евгений Казанцев, сообщили в ОП РФ.

Иван Гриценко Городской трамвай

«Всё больше предприятий городского электрического транспорта РФ вынуждены сокращать количество подвижного состава, увольнять квалифицированных специалистов. Количество трамваев сократилось на 40% по сравнению с 1990 годом, износ подвижного состава на сегодняшний день составляет 83%, закупка новых трамваев с 2010 по 2015 год осуществлялась по 12 единиц на город, что составляет лишь 9% от необходимого числа вагонов», — сказал Казанцев.

Между тем, Европа и США переживают трамвайный бум. «Во всем мире городские власти пришли к осознанию, что трамваи — это недорогой экологически чистый транспорт, который помогает решать проблемы заторов и загрязнения воздуха», — отметил президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорт, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

По его мнению, без создания федеральной программы развития городского электротранспорта невозможно восстановить деградирующую транспортную инфраструктуру городов и реабилитировать предприятия, задействованные в строительстве объектов инфраструктуры.

Комиссия ОП РФ по развитию реального сектора экономики рекомендации в ответственные органы власти, в которые войдут пожелания представителей городских электротранспортных структур.