Москва, 7 апреля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Референдум в Нидерландах по вопросу ассоциации Украины с ЕС стал интересным экспериментом с точки зрения политологии и изучения современных международных отношений, который провели на народе Украины, заявила в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

storage.demediahub.nl Референдум в Нидерландах по вопросу ассоциации Украины с ЕС

По ее мнению, эта история гораздо более масштабная, чем кажется на первый взгляд. «Это история про то, как заложенные и тщательно охраняемые принципы демократического устройства могут или не могут работать в критически важные для развития страны и континента моменты», — написала Захарова.

Она отметила, что в данном случае 60% от 30% составляют чуть больше 15% населения, и можно ли считать их решение истинной волей народа? «Может ли считаться государство демократическим, если 70% населения не принимают участие в решении принципиально важных вопросов для развития страны?»

Референдум в Нидерландах — это также история «про то, как на политические институты и демократические механизмы влияют информационные технологии», и про то, «какие референдумы можно и нужно считать по-настоящему легитимными».

С точки зрения политологии и изучения современных международных отношений — это фантастически интересный момент, считает Захарова. Ее искреннее сожаление вызвало то, что проводится эксперимент «на живом и не обезболенном теле украинского народа».

Напомним, 6 апреля в Нидерландах прошел референдум по ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Результаты референдума станут известны до 12 апреля. По данным экзитпола компании Ipsos, явка на референдум составила около 32%, большинство опрошенных проголосовали против — 64%, в поддержку политической и экономической ассоциации ЕС с Украиной высказались около 36% голландцев.