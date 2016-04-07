Волгоград, 7 апреля, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Волгограде задержаны подозреваемые в подрывах банкоматов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 7 апреля, злоумышленники орудовали втроем.

Банкоматы

Организатором преступлений, по данным следствия, является 30-летний житель Волгограда. Сейчас он задержан. Удалось сотрудникам уголовного розыска совместно с сыщиками городского управления МВД взять и его подельника — 23-летнего знакомого подозреваемого. Он приводил в действие гранаты, которыми подрывали банкоматы.

По данным правоохранительного ведомства, попытки ограбить одно из банковских учреждений города трое местных жителей предприняли в феврале и марте прошлого года. Открыть «ларчик» с деньгами они пытались с помощью гранат РГД-5. Однако оба раза по независящим от них обстоятельствам завладеть деньгами злоумышленники так и не смогли.

Поиском и раскрытием преступления занималась специализированная следственно-оперативная группа. Вчера были установлены личности злоумышленников. Сейчас они арестованы.

Им предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — кража и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия и боеприпасов. Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, банкомат «Сбербанка» был взорван 24 февраля Советском районе Волгограда. Подрыв платежного терминала произвели двое неизвестных, затем скрылись с места происшествия. В результате взрыва никто не пострадал, деньги из банкомата злоумышленники не похитили. Второй случай произошел рано утром 5 марта. Как сообщалось в сводках, предположительно, в помещении банка была взорвана граната, пострадавших нет. И на этот раз преступники ушли с пустыми руками.

Добавим, что подобные случаи далеко не редкость и в других регионах России. В ночь на 5 апреля в Южно-Сахалинске неизвестные устроили взрыв в одном из павильонов Сбербанка, пытаясь взломать банкомат. В результате взрыва оказались выбиты стекла и дверь, однако сам термина злоумышленникам повредить не удалось. Взрывное устройство, предположительно, было маломощным или самодельным. В тот же день в Твери в одном из отделений Сбербанка произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной версии, взрыв могли устроить грабители, попытавшиеся вскрыть банкомат.