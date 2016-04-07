Ярославль, 7 апреля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Главой администрации Тутаевского района Ярославской области утвержден Сергей Левашов. За его кандидатуру, предложенную специальной комиссией в составе чиновников правительства области и депутатов, проголосовали 12 из 15 депутатов муниципального совета района на заседании 7 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель губернатора Ярославской области Юрий Бойко.

Сергей Левашов

Сергей Левашов («Единая Россия») был избран на прямых выборах в марте 2012 года главой Тутаевского района, но срок его полномочий подошел к концу. Теперь с ним будет заключен контракт на 2 года. Исполняющим обязанности главы района (за ним останутся больше представительские функции) стал председатель муниципального совета Владимир Кудричев.

На этом изменения в системе власти района не закончатся. Планируется, что администрация района будет объединена с администрацией городского поселения Тутаев. Это может произойти в 2017 году, когда закончится срок полномочий действующего совета поселения.