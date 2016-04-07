Баку, 7 апреля, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Нельзя игнорировать тему Нагорного Карабаха даже в условиях договорённостей о перемирии. Об этом 7 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Расслабляться нельзя», — сказал Лавров.

Он также призвал найти политическое решение конфликта.

Лавров выразил надежду, что достигнутая договорённость о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха будет соблюдаться всеми сторонами.

Напомним, положение в зоне конфликта резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон.