Анкара, 7 апреля, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время Рабочая партия Курдистана (РПК) получает больше иностранной помощи, чем когда-либо. Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на вице-премьера Турции Нумана Културмуша.

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«Группировка получает невиданные ранее объемы иностранной помощи. Вооруженные варвары представлены международной общественности как апостолы мира», — заявил Културмуш, которого цитирует агентство Anadolu.

По его словам, материально-техническое обеспечение позволяет боевикам РПК «устанавливать ловушки» для республиканских сил безопасности, а действия самих ополченцев представляют экзистенциальную угрозу Турции.

«Террор — не просто проблема, это тысячи боевиков, с которыми мы боремся. Это экзистенциальная проблема Турции. Контртеррористическая операция ведется всерьез. Я надеюсь, что мы достигнем результата. Но говорить о том, когда она закончится [сегодня или завтра], было бы неправильно, мы обманем в таком случае общественное мнение», — полагает турецкий политик.

Рабочая партия Курдистана — курдское ополчение Турции, которое более тридцати лет ведет борьбу за автономный статус Турецкого Курдистана. В июле 2015 года Анкара в одностороннем порядка вышла из соглашения о перемирия, ударив по позициям РПК на юго-востоке Турции и в северном Ираке.