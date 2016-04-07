Астана, 7 апреля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Казахстане снизились продажи нового жилья, сообщает сегодня, 7 апреля, Комитет по статистике Министерства национальной экономики.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

«В марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 2,5%, перепродажи благоустроенного — на 0,6%, неблагоустроенного — на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,3%», — говорится в публикации.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

Отметим, в октябре, через два месяца после введения режима свободного плавания курса тенге, портал о недвижимости kn. kz сообщал, что темпы падения цен на жилье увеличились почти в два раза, долларовая цена сократилась почти на 10%.

«Ослабление тенге всегда связано со снижением платежеспособного спроса, в том числе и на рынке жилья — и продажи, и аренды», — пояснили ситуацию авторы.