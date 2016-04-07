Москва, 7 апреля, 2016, 11:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую обвиняют в попытке участия в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», признана вменяемой. Такой вывод был сделан по результатам психиатрического исследования, сообщает 7 апреля «Вечерняя Москва».

«Нас ознакомили с экспертизой — Варвара признана вменяемой. Перед экспертами ставились порядка 10 вопросов, в том числе вопросы защиты», — сообщил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

Подробности экспертизы, проведенной специалистами Института имени Сербского, юрист не сообщил, сославшись на медицинскую и адвокатскую тайну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом минувшего года 19-летняя студентка философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Варвара Караулова (позже она сменила имя и фамилию на Александру Иванову) отправилась Турцию с целью перехода сирийской границы. В Сирии Караулова намеревалась примкнуть к террористической группировке ИГ. Полиция Турции задержала Караулову и еще 12 российских граждан. В отношении возвращенной в Россию студентки было возбуждено уголовное дело.