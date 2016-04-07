Москва, 7 апреля, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Российские туристы не смогут посетить Турцию и Египет в 2016 г. Об этом, как передают «Вести.Финанс», заявил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Роман Скорый.

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«Турция точно не будет открыта в этом году, — отметил он. — И последние события в Египте показали, что, скорее всего, и Египет тоже не будет открыт».

При этом Скорый добавил, что безопасность полетов в Египет волнует не только российскую сторону.

«Великобритания и ряд европейских стран тоже пока не торопятся возобновлять авиасообщение с Египтом, — говорит замруководителя Ростуризма. — Безопасность — это главная проблема, вопрос номер один».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2016 г. в воздухе был захвачен египетский лайнер А320, следовавший из Александрии в Каир. На борту авиалайнера находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Захватчик Ибрагим Самаху потребовал, чтобы лайнер сел в кипрском аэропорту «Ларнака». Требования террориста были выполнены. После того, как захватчик отпустил всех заложников, он был задержан кипрской полицией.

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик в небе над Сирией. Расследование данного инцидента говорит о том, что боевой самолет РФ был сбит турецким F-16 преднамеренно, а не по ошибке. Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.