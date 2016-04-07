Донецк, 7 апреля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, в г. Ясиноватая (Донетчина, под контролем ДНР) по случаю второй годовщины провозглашения ДНР прошла церемония запуска пассажирского поезда «Ясиноватая — Успенска» (к границе России). Отбытие состава сопровождал духовой оркестр, который исполнил марш «Прощание славянки».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мероприятие проходило при повышенных мерах безопасности. На перронах и в здании вокзала несли службу десятки вооруженных автоматами бойцов ДНР.

В свою очередь полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин отметил знаковость данного события.

«Несмотря на все блокады — экономическую, энергетическую, транспортную, мы существуем, выживаем и делаем нашу жизнь лучше, как бы тяжело это ни давалось. Еще много предстоит работы, но с каждым шагом, каждым подобным событием мы приближаемся к тем целям, которые заставили нас подняться и сражаться за будущее нашего региона», — считает Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд из Ясиноватой до Успенки начал ежедневно ходить еще в октябре 2015. В пресс-службе ДНР информировали, чтопоезд отправляется ежедневно в 6.30 утра из Ясиноватой. До этого из ДНР (станция Ясиноватая) до границы России пассажирский поезд курсировал раз в неделю. Ранее, 28 марта ДНР и ЛНР также восстанавливали железнодорожное пассажирское сообщение. Однако в августе власти ЛНР объявили о приостановке пассажирских железнодорожных перевозок на территории ЛНР по причине их нерентабельности.

Напомним, 6 апреля 2014 года в Донецке митингующие захватили здание Донецкой областной государственной администрации и облсовета, выгнав из него донецких депутатов и чиновников. На следующий день часть митингующих объявила себя депутатами ДНР и новой властью Донетчины. Также активисты объявили о создании ДНР, зачитав Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР и проведении референдума о создании ДНР.

Гражданин России Александр Бородай был провозглашен главой ДНР, а полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) занял пост министра обороны ДНР. Бородай анонсировал проведение двух референдумов: о создании ДНР (11 марта), а второй референдум о вхождении ДНР в состав России — на 18 марта.