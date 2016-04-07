Москва, 7 апреля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в ходе передачи «Политика» на «Первом канале» 6 апреля дал прогноз о дальнейшем развитии событий в мире. По его мнению, «подкипать» начнет после мая 2017 года.

intothisgrace.com Мир в наших руках

«Всё более-менее мирно до мая 2017 года, потом это начнёт постепенно подкипать. Мне так кажется, ну просто вот такая вот ситуация в целом сейчас с элитами даже в Америке и везде», — сказал политолог. Он пояснил, что неважно, кто займет президентский пост после выборов в США — это отдельный вопрос.

Избравшись в ноябре, элиты отдыхают, после этого они сторгуются по поводу того, кто с кем вместе. Именно к маю 2017 года надо будет принимать решения и «они собираются вместе, говорят «Ок, что делаем?».

Кургинян также напомнил о большом геополитическом узле, который может быть развязан на Ближнем Востоке и в Закавказье. «Стратфор» говорит устами Фридмана о том, что будет сформировано другое НАТО, малое НАТО, которое начнёт войну с Россией. Это было сказано», — напомнил лидер движения «Суть времени».

«Я думал, как же это всё можно сделать, когда Азербайджан — мы вроде дружим, всё в порядке. Теперь мы понимаем: если сильно сдвинуть Турцию, если взять Азербайджан под неё и если всю эту композицию заиграть вместе, то тогда следующий шаг — это вмешательство Ирана, потому что Иран не будет безразличен. И мы развязываем большой геополитический узел», — пояснил эксперт.

По его мнению, из этой ситуации только один выход — признание суверенитета существующих государств, помощь им в развитии национальной государственности и точное понимание, когда они теряют эту государственность, переходят под внешнее управление, Россия должна переходить на сторону тех, кто под это внешнее управление не перешёл.

Ранее в ходе дискуссии в передаче «Структура момента» на «Первом канале» Сергей Кургинян заявил, что если и есть какое-то желание сдвинуть русскую политику с равновесия армянского и азербайджанского народа, то это — артель «Напрасный труд». «Мы будем держать равновесие. А Эрдоган его не держит», — считает политолог.