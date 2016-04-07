Калининград, 7 апреля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В главной военно-морской базе Балтийского флота — городе Балтийске Калининградской области — погиб мичман, проходящий службу на малом противолодочном корабле «Калмыкия». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственных органах, военнослужащий был застрелен накануне ночью в каюте.

elistavdv.ru В 2015 году корабль «Калмыкия» участвовал в военно-морском параде, который принял Путин

В совершении тяжкого преступления следователи подозревают сослуживца, который заступил на дежурство. Со слов задержанного, он не убедился в отсутствии патрона в пистолете и произвел спуск курка, в результате чего пуля попала военному моряку прямо в висок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). За данное преступление грозит лишение свободы до трёх лет.

МПК-229 «Калмыкия» вошёл в состав Балтийского флота в 1990 году. Назван в честь республики Калмыкия, власти которого в своё время взяли шефство над экипажем. В прошлом году на День ВМФ в Балтийске «Калмыкия» под командованием капитана 3-го ранга Андрея Смединского участвовала в военно-морском параде, который принял президент Владимир Путин.