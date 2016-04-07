Москва, 7 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Референдум об ассоциации Украины с Евросоюзом (ЕС), проведённый в Нидерландах накануне, 6 апреля, является атакой на единство Европы, а также на европейские ценности. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба главы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров отметил отсутствие внятной и продуманной идеологии и целей у руководства Украины, а также обратил внимание на то, что механизм, созданный и профинансированный США и Европой может работать против них самих:

«У всякой марионетки, у всякого протектората, у всякого переворотчика на чужие деньги, у всякого провокатора, у всякого провинциального фюрера главная проблема — с идеологией. Он же не может перед зеркалом выбрать себе идеологией «чего изволите?». Поэтому ему приходится изображать из себя перед самим собой в зеркале древних укров, ходячие европейские ценности, пуп земли, единственный смысл существования ЕС, единственный смысл существования США. И в этом провинциальные ученики всегда легко побеждают своих учителей, как известно, давно и тяжело болеющих манией величия.

Вот эта мания величия и возвращается к тем и против тех, кто ее профинансировал и воспитал. Никто не удивится, если завтра Порошенко снимет с должности самого Обаму».

Заместитель главного редактора по новостям из-за рубежа ИА REGNUM Игорь Павловский напомнил, что проведенная процедура в Нидерландах является реальным отражением мнения как самого местного населения, так и граждан других стран ЕС, которое находится в прямом противоречии с деятельностью руководства стран Европы и США:

«Референдум — есть народное волеизъявление. Дальше можно придумывать все, что угодно: что это «рука Кремля», «заговор против ЕС и Украины» и т.д. Вся риторика не скроет главного: проект по убийственному втягиванию Украины в орбиту ЕС и США — это проект политической верхушки евроатлантического союза, в корне противоречащий интересам граждан ЕС и Украины.

Я уверен, что результаты этого референдума можно спокойно экстраполировать и на остальные страны ЕС».

Напомним, по итогам референдума, который прошёл 6 апреля в Нидерландах, граждане страны не поддержали ратификацию договора об ассоциации Украины с ЕС. «Против» соглашения высказались 61,1% избирателей, «за» — немногим более 38%.