Ярославль, 7 апреля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Ярославская область получит федеральную субсидию в размере 10,7 млн рублей на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Общий размер ассигнований, распределенный между 49 субъектами федерации, составил 785 млн рублей.

«Эту субсидию мы получаем впервые, и направлена она будет на закупку тренажеров для спортивных школ», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Дмитрий Ведьмедев.