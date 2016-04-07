Санкт-Петербург, 7 апреля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В 2016-м году фильм «Подводная лодка» немецкого режиссёра Вольфганга Петерсена отмечает 35-летний юбилей. Специальный показ картины состоится 17 апреля в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора». Вниманию зрителей будет представлена режиссерская версия в оригинале с русскими субтитрами. Организатор показа — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Подводная лодка». реж Вольфганг Петерсен. 1981. Германия (ФРГ). В подводной лодке

Фильм снят по роману немецкого писателя Лотара-Гюнтера Букхайма. В центре сюжета — история боевого похода немецкой подводной лодки U-96 во время Второй мировой войны. Команда вынуждена вступить в бой с британским флотом и авиацией, маневрировать, пытаясь спасти собственные жизни. Главные роли в картине сыграли Юрген Прохнов, Херберт Грёнемайер, Клаус Веннеманн, Хабертус Бенгш.Главные роли в картине сыграли Юрген Прохнов, Херберт Грёнемайер, Клаус Веннеманн, Хабертус Бенгш.

Наряду с «Апокалипсисом сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы 1979 и «Стеной» Алана Паркера 1982, фильм «Подводная лодка» считается знаковым явлением в антивоенном кино. Драма стала одним из первых фильмов, предлагающих зрителю взглянуть на войну «с другой стороны». Такой подход привлек внимание мировой аудитории, но в самой Германии отзывы на картину поначалу были противоречивыми. Изображение служащих Кригсмарине с гуманистических позиций встретило неодобрение значительной части немцев.

«Сложно сказать, что именно позволяет причислять критикам какую-то отдельную картину к бесспорным шедеврам мирового кино. Добротный сценарий (в данном случае основанный на хорошей прозе, которая доступна на русском языке), прекрасная (по-немецки педантичная) режиссура, звёздный актёрский состав, работа оператора, который чувствует язык кино. Всё это есть в фильме «Лодка», — комментирует кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

«Можно добавить редкое для кино такого рода отсутствие идеологического пафоса и тенденциозности. Хотя, разумеется, для наших соотечественников до сих пор видеть фильм о «врагах» как практически положительных героях (пусть и загнанных в трагические обстоятельства) довольно сложно. И этические оценки каждый выставляет для себя сам. Интересно, что это одна из тех картин, которые являются с одной стороны документально точными и подробными с точки зрения «правды жизни» (вплоть до воссоздания реального быта лодки со всеми его неприглядными сторонами), и с другой стороны это кино, которое является притчей о человеческой жизни, которая рассказана на крохотном пятачке в замкнутом пространстве. Особая ценность заключается в том, чтобы увидеть режиссёрскую версию этого одного из самых заметных немецких фильмов прошедшего столетия, чтобы дать ему собственную оценку. И порадоваться тому, что есть вещи, которые лучше смотреть в кино».

«Подводная лодка» снималась более 5 лет, и практически сразу же после выхода получила всемирное признание, став одной из важнейших немецких картин XX века. Фильм получил премию German Film Awards за «лучший звук» и «выдающийся художественный фильм», был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и шесть раз — на премию «Оскар».