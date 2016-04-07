Москва, 7 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. У жителей России к цыганам доминируют нейтрально-негативные оценки: в то время как 40% граждан воспринимают цыган лояльно, как представителей одного из множества народов, населяющих РФ, у других существуют явно выраженные негативные стереотипы. Так, 35% респондентов заявили о том, что испытывают опасения и недоверие по отношению к цыганам, а 15% сказали, что при встрече с цыганами испытывают раздражение. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Международного дня цыган, ежегодно отмечаемого 8 апреля.

rashmee.com Цыганка

К числу наиболее устойчивых характеристик восприятия цыган относится их свободолюбие, независимость (так считают 79% российских граждан), следствием чего, возможно, является игнорирование законов, следование особым, неформальным нормам, принятым внутри данной группы (74%) и пассивное отношение к политической жизни (65%). В то же время цыгане воспринимаются как народ с древней историей и традициями (74%), красочной и колоритной культурой (69%). Кроме того, 69% опрошенных убеждены в том, что среди цыган есть много талантливых людей.

Около половины опрошенных (48%) придерживаются устаревших стереотипов, полагая, что у цыган нет постоянного места жительства, что говорит о крайне низком уровне информированности широких слоев населения. Только треть (32%) граждан считают, что цыгане ничем особо не отличаются от других. Явно выражены негативные стереотипы, связанные с оценкой отношения цыган к труду: большинство жителей России (55%) не склонны их воспринимать как честных тружеников.

Всероссийский опрос методом личного интервью по месту жительства респондента проведен 21−22 ноября 2015 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Второй опрос проведен в ноябре-декабре 2015 г. в 30 субъектах РФ, 150 точек опроса. Объем выборки 1000 респондентов.