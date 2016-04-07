Москва, 7 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. 13 апреля 2016 г. в большом зале Центрального дома литераторов состоится мемориальный вечер «Помню и требую», приуроченный к 101-й годовщине Геноцида армян в Османской империи. Это совместное мероприятие организации «Русско-Армянское Содружество» и международного проекта «Музыканты за мир», на основании подписанного протокола о сотрудничестве в рамках мероприятий, приуроченных к 101-й годовщине Геноцида армян.

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В мемориальном вечере примут участие дипломаты, парламентарии, представители российских политических партий, национальных диаспор, общественных объединений, деловых кругов и деятели культуры.

В художественной части мероприятия произведения армянских, русских и европейских композиторов исполнят заслуженный артист РФ Александр Гиндин, лауреаты международных конкурсов Борис Андрианов, Никита Мндоянц, Елена Торосян и Рузанна Акопян, победители международного конкурса «Щелкунчик» Эрик Мирзоян и Анастасия Максюта.

Этим вечером российская общественность воздает должное памяти полутора миллионов невинных жертв во время Геноцида армян 1915 года. Это акт содействия усилиям Армении, России и международного сообщества, направленным на признание и осуждение геноцида, а также предотвращение повторения этого международного преступления.

Первая совместная акция «Русско-Армянского Содружества» и международного проекта «Музыканты за мир», приуроченная к 101-й годовщине Геноцида армян, успешно прошла в Ереване, в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна 20 марта 2016 года.