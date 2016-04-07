Степанакерт, 7 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Армия обороны НКР сообщила об очередном, после договорённости о перемирии, инциденте в зоне карабахского конфликта.

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По данным министерства обороны Карабаха, азербайджанская сторона в ночь на 7 апреля предприняла очередную попытку диверсии на северо-восточном направлении линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой (село Талиш).

В результате развернувшегося боестолкновения противник отступил, оставив на поле боя тело азербайджанского офицера — капитана ВС, жителя города Нафталан Вагифа Дильгам оглы Байрамова (1979 г. р).

«Происшедшее в очередной раз демонстрирует, что азербайджанская сторона не только не уважает достигнутую ранее договоренность о прекращении огня, но и посредством провокационных шагов пытается умышленно дестабилизировать и без того взрывоопасную ситуацию», — говорится в сообщении Армии обороны.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил об обстреле вооруженными силами Азербайджана населенных пунктов в Варденисском районе Армении.

«Азербайджанские ВС с 10:35 до 23 часов 6 апреля вели активный обстрел в направлении подразделений Вооруженных сил Армении и населенных пунктов в Варденисском районе», — написал Ованнисян в Facebook.

В частности, наряду со стрелковым оружием противник задействовал крупнокалиберные пулеметы, а также минометы калибра 60 мм.

«ВС Армении сделали все для соблюдения договорённости о прекращении огня», — подчеркнул Арцрун Ованисян.

По заявлениям Баку, Азербайджан привержен режиму прекращения огня, тогда как армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции и населенные пункты из крупнокалиберных пулеметов и минометов.