Самара, 7 апреля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В официальном издании Самарского облправительства впервые дана оценка губернатора Николая Меркушкина докатившегося до Москвы скандала, связанного с кампанией по дискредитации федеральных чиновников, которую в региональном политбомонде называют «фабрикой чернухи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

st.vkonline.ru Губернатор Николай Меркушкин утверждает, что его абсолютно не взволновал факт смс-рассылки абонентам Самарской области с сообщением о том, что он якобы ушел из жизни

Обыски у депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева и его адвоката Андрея Соколова наблюдатели связывают с компрометирующими губернатора Николая Меркушкина материалами уголовного «дела блогеров», а именно показаниями Дмитрия Бегуна, которые обнародовал парламентарий.

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6 апреля в официальном органе облправительстве — «Волжской коммуне» изложена позиция губернатора Николая Меркушкина. «Я об этом узнал вчера утром по пути в аэропорт, — прокомментировал он. — Конечно, любой шум нам ни к чему. Но во многом эти товарищи сами виноваты в сложившейся ситуации. Они делали все для того, чтобы организовать скандал. То, что они публиковали, стало предметом публикаций в зарубежных СМИ. То есть эта ситуация используется не только против Самарской области, но и против страны. А сегодня очень много желающих испортить имидж России».

Губернатор подчеркнул, что законодательство РФ запрещает публиковать материалы уголовного дела на этапе следствия, до суда. Скорее всего, факт публикаций и стал причиной обысков. «Что будет дальше — покажет следствие», — подчеркнул глава региона.

Как сообщает издание, в публикациях, распространенных Михаилом Матвеевым, упоминался и губернатор. Глава региона дал понять, что ему это безразлично и он относится к этому очень спокойно. «Я прошел достаточно непростой жизненный путь, в том числе 90-е годы, когда организованные преступные группировки запускали самые различные и слухи, и схемы, и стреляли во власть, и чего только не было. Поэтому для меня использование подобных грязных методов работы против власти не в новинку, я реагирую на них спокойно», — заявил губернатор. И выразил уверенность, что правоохранительные органы доведут все дела до конца.

В этой связи стоит отметить, что тоже издание проинформировало, как «губернатор Меркушкин по просьбе журналистов высказал свое отношение к применению беспринципных грязных технологий, которые используются оппонентами власти на фоне приближающейся выборной кампании». В частности, он дал оценку провокации, которая имела место в ночь с 5 на 6 апреля. Речь идет об смс-рассылке абонентам Самарской области с сообщением о том, что глава региона якобы ушел из жизни. Меркушкин дал понять, что этот факт его абсолютно не взволновал, а действия неизвестных провокаторов он назвал глупостью.

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