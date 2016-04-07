Москва, 7 апреля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Нефтяная компания «Роснефть» вновь предпринимает попытку разрушить монополию «Газпрома», однако в этот раз по восточному направлению. Дело в том, что «Роснефть» ведет переговоры с китайской компанией Beijing Gas Group о том, чтобы продавать свой газ по магистральному трубопроводу «Сила Сибири», который совместно строят «Газпром» и Китай, пишет РБК.

gazprom.ru Газовый трубопровод

Михаил Леонтьев, представитель «Роснефти», заявил, что компания ведет переговоры с различными покупателями «голубого топлива», однако пока права на экспорт нет. При этом Леонтьев также отметил, что у НК есть покупатели, как в Европу, так и в Азии. Представитель «Роснефти» не стал комментировать ситуацию с китайской Beijing Gas Group, но и ведение переговоров с ней не опроверг.

По словам независимого источника издания, глава «Роснефть» Игорь Сечин провел уже несколько этапов переговоров с китайской компанией, последний из которых состоялся в марте в Пекине. Что касается цены, то, планируется, что она будет по крайней мере не ниже, однако все же дешевле, чем СПГ из США. Поставлять «голубое топливо» «Роснефть» сможет со Среднеботуобинского, Верхнечонского или Юрубчено-Тохомского месторождений компании в Восточной Сибири.

В то же время главным препятствием на пути «Роснефти» к разрушению монополии «Газпрома» является то, что компания сначала должна получить разрешение на экспорт или лишь попутного нефтегаза по «Силе Сибири», которые находятся вдоль трубы. Поэтому сроки и объемы поставок сжиженного природного газа пока согласуются.

Напомним, что в мае 2014 года «Газпром» заключил 30-летний контракт с CNPC на продажу 38 млрд кубометров газа ежегодно, сумма контракта в общей сложности достигает $400 млрд. Как заявили два собеседника РБК, самой китайской компании Beijing Gas Group «Газпром» не продает газ: переговоры по этому вопросу не увенчались успехами. Однако Beijing Gas Group покупает топливо у CNPC, которой газ поставляет российская нефтегазовая корпорация.

Отметим, что Игорь Сечин ранее заявлял, что «Роснефть» может поставлять по трубопроводу «Сила Сибири» до 30 млрд кубометров газа. К тому же уже к 2030 году нефтегазовая компания планирует каждый год на месторождении Восточной Сибири добывать 45 млрд кубометров топлива. То есть «Роснефть» положила глаз на восточное газовое направление уже давно. В свою очередь, представители «Газпрома» не раз ясно давали понять, что разделять «Силу Сибири» ни с кем не собираются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главы двух российских независимых компаний «Роснефть» и «Новатэк» направили письмо на имя президента России Владимира Путина, в послании они обратились к главе государства с просьбой дать компаниям право на экспорт газа в ЕС, но по трубопроводам «Газпрома». Со стороны государственной нефтегазовой корпорации, безусловно, такая просьба к президенту не могла быть оценена положительно, и глава «Газпрома Алексей Миллер позже направил Владимиру Путину письмо, в котором просит не давать независимым нефтегазовым компаниям право на продажи газа за рубеж. Так как, по словам Миллера, на не без того высококонкурентном рынке, появление новых крупных игроков может обрушить цены. Сам президент пока не принял решение по этому вопросу.

Еще в 2014 году глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял журналистам, что компания не собирается разрушать монополию «Газпрома», а соответствующий вопрос назвал провокацией. Тогда представитель НК обозначил свою позицию таким образом: «Мы ничего для этого не будем предпринимать, нам и так все нравится». Однако при этом он добавил, что любые соответствующие изменения потребуют изменений в законодательстве.

В июле 2015 года директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев по поводу разрешения монополии «Газпрома» «Роснефтью» отмечал, что лоббистский ресурс первой госкорпорации весьма велик, поэтому разрушить монополию слишком трудно. Однако, по мнению аналитика, правительство может пойти другой дорогой и разрешить экспорт компаниям, в капитале которых доля государства превышает 50%, а такой компанией, кроме «Газпрома», в России является «Роснефть».

"Газовый бизнес почти не учитывается в оценке биржей акций компании «Роснефть». Соответственно, если в итоге «Роснефть» продавит «Газпром», она получит премию по капитализации», — подытожил Разуваев.

В октябре 2015 года состоялась президентская комиссия по ТЭКу. Согласно протоколу, правительство РФ до середины мая 2016 года должно проработать вопрос разрешения независимых производителей газа к «Силе Сибири», но при этом с сохранением «единого экспортного канала»: через «Газпром».