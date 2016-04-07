Калуга, 7 апреля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Прокуратура города Калуги проверила исполнение законодательства при реализации прав граждан на доступную медицинскую помощь в 11 областных и городских учреждениях здравоохранения. Отдельное внимание уделено соблюдению прав детей на медицинскую помощь.

tv.akado.ru Прокуратурой было внесено 21 представление руководителям учреждений здравоохранения

Как сообщил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Рамиль Рамазанов, особое внимание во время проверки уделялось вопросам доступности предварительной записи к врачам-специалистам, соблюдению нормативов ожидания и оказания медицинской помощи.

Между тем нормативы соблюдаются не везде. Так, в одной из городских больниц срок ожидания для проведения ультразвуковых исследований превышает 14 календарных дней со дня назначения, а записаться на ирригоскопию вообще можно только на июнь 2016 года.

Также была проведена выборочная проверка карт вызова скорой медицинской помощи. В результате выявлено более десяти фактов несвоевременного прибытия бригад скорой медпомощи на место вызова.

Проверкой выявлены и нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В нескольких больницах были нарушены требования к минимальной площади палат, размещению и устройству операционных, зонированию внутренних помещений, обеспечению чистоты воздуха, оснащению прививочных кабинетов.

Кстати, законодательство нарушается и при оказании платных медицинских услуг. В договорах нередко отсутствуют названия этих услуг, сроки их предоставления, а также сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По итогам проверки прокуратурой было внесено 21 представление руководителям учреждений здравоохранения и возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.