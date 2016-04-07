Баку, 7 апреля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба министерства.

mil.am Боевые действия в Нагорном Карабахе

По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Всего, по данным Баку, Армения за минувшие сутки нарушила мирный режим 119 раз. С учетом оперативной обстановки ВС Азербайджана нанесли по вражеским позициям 125 огневых ударов, подчеркнул Даргяхлы.

Ранее начальник оперативного отдела Минобороны Нагорного Карабаха полковник Виктор Арустамян заявил, что 6 апреля ВС Азербайджана продолжили обстрел по всему периметру линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой. В северном направлении были использованы минометы калибра 82 мм (4 снаряда) и крупнокалиберные пулеметы; в восточном и южном направлениях были использованы минометы калибра 66 мм.

Также были предприняты две попытки диверсий, успешно пресеченные передовыми отрядами Армии обороны Карабаха.

Напомним, положение в зоне конфликта резко обострилось 2 апреля. Вооруженные силы Азербайджана перешли в масштабное наступление по всему фронту. В результате обострения обстановки убито несколько десятков человек с обеих сторон. 5 апреля стороны договорились о прекращении огня.

В то же время посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы прямо дал понять, что азербайджанские вооруженные силы намерены продолжать наступление.

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