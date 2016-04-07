Степанакерт, 7 апреля, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Киликийский католикос Арам и католикос всех армян Гарегин II в ближайшие дни намерены посетить Нагорный Карабах, сообщает портал asbarez.com. Два предстоятеля Армянской апостольской церкви отправляются в Степанакерт, чтобы «оказать поддержку вооруженным силам и народу Арцаха».

asbarez.com Духовная помощь киликийского католикоса Арама (слева) и католикоса всех армян Гарегина II будут совсем не лишними для Карабаха

Арам выразил свою солидарность с народом Карабаха во время телефонного разговора 6 апреля с президентом НКР Бако Саакяном, говорится в релизе Киликийского католикосата. Владыка заявил о своей солидарности с Карабахом, его армией, народом и правительством. Он подчеркнул, что долгом всех армян является укрепление республики и защита ее независимости.

Начиная со дня возобновившейся агрессии Азербайджана против Арцаха, 2 апреля, «Его Святейшество Арам находится в постоянном контакте с властями в Армении и Карабахе, а также с Его Святейшеством Католикосом Гарегином II. Два Католикоса договорились координировать свои инициативы».

С киликийским владыкой встретились представители трех армянских партий — социал-демократической Гнчакян, Дашнакцутюн и Либерально-демократической партии Армении — и обсудили варианты действий в поддержку Карабаха. Выслушав гостей, католикос Арам рекомендовал следующее.

Во-первых, любой акт солидарности должен подчеркивать единство армян в Армении, Карабахе и диаспоре. Во-вторых, должна быть усилена работа со СМИ для «борьбы со лживой пропагандой». В-третьих, армянские общины во всем мире должны выступать за справедливость и противостоять дезинформации.

Как известно, летом этого года, возможно, в июне, Армению посетит папа Римский Франциск. Точная дата его пребывания и программа пока неизвестны. Не решится ли с учетом нынешних событий Святейший отец побывать и в Карабахе?