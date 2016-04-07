Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» сенсации не совершили и выиграли, что уже вошло в привычку, 20-ю игру чемпионата России. На ростовском паркете была повержена тольяттинская «Лада». Итоговый счет на табло после финального свистка — 32:27 в пользу подопечных Яна Лесли. Об этом ИА REGNUM 7 апреля сообщили в пресс-службе донской команды.

vk.com/rostovhandball Гандбольный матч

«Очень рады, что победили. Мы выиграли 20 матчей подряд и заняли первое место по итогам предварительного этапа, это отличный результат. Я хотел дать поиграть всем гандболисткам. Важно, что наша победа обошлась без травм. Теперь готовимся к очень важной игре против «Бухареста» в субботу», — сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой ГК «Ростов-Дон».

Отметим, что у дружины датчанина пока на счету только одно поражение в сезоне. В рамках Лиги чемпионов прошлая игра с румынским «Бухарестом» оказалась проиграна. Соперницам ростовчанки уступили всего лишь один мяч. Теперь 9 апреля дончанкам предстоит домашняя игра с румынками. От этого зависит участие команды «Финале четырёх» в Будапеште.

Напомним, что Ян Лесли настраивает команду только на победу. Одна из главных задач, которую главный тренер ставил перед гандболистками, — победа в Лиге чемпионов. Рулевой считает, что для достижения результата препятствий никаких нет.