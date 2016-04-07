Неаполь, Италия, 7 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци прибыл в г. Неаполь 6 апреля с рабочим визитом, чтобы обсудить развитие бывшей промышленной зоны Баньоли. Однако жители города встретили его демонстрациями и протестами. Около двух тысяч человек приняли участие в манифестации против правительства и против самого премьер-министра, город был оцеплен полицейскими, улицы перекрыты. Самые напряженные столкновения манифестантов и полицейских произошли на набережной, где протестующие попытались прорваться через полицейский кордон на площади Виттория и улицу Партенопе. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и водометы, в то время как демонстранты поджигали дымовые шашки и кидали петарды и камни. Как сообщили в штаб-квартире полиции в Неаполе, 11 полицейских ранены, 4 госпитализированы.

Анна Туманова ИА REGNUM Беспорядки на улицах Неаполя

В манифестациях приняли участие уволенные работники южного филиала фабрики Fiat, комитеты граждан зоны Баньоли, студенты и общественные организации. Надписи на транспарантах гласили: «Неаполь не доверяет правительству Ренци», «Нет правительству лобби и спекулянтов», «Ренци, вон из Неаполя», большой кукольный Пиноккио с логотипом правящей Демократической партии «возглавил» шествие.