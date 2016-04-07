Калуга, 7 апреля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 6 апреля посетил школы № 31 и 48.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, одной из приоритетных задач городских властей является перевод общеобразовательных учреждений на работу в одну смену. Школа № 31 уже работает по такому принципу — недавно у школы появилась пристройка, что позволило увеличить учебные площади и разместить всех учеников.

В ходе общения с педагогическим коллективом обсуждался вопрос строительства спортивных площадок и установки тренажёрных комплексов. Александр Иванов сообщил, что приоритет будет отдаваться тем образовательным учреждениям, в которых либо совсем нет спортплощадок, либо они находятся в плачевном состоянии.

Учителя обратились к главе города с вопросом: будет ли в микрорайоне Дубрава строиться новый детский сад?

Как пояснил Александр Иванов, проектно-сметная документация на детский сад уже готова, при формировании бюджета на 2017 год будет рассмотрена возможность выделения средств на строительство, конечно с учётом возможностей городской казны.

Недовольство вызывает работа управляющих компаний — нередко приходят квитанции стразу от двух организаций. Глава городского самоуправления рекомендовал в подобных случая сразу обращаться в Государственную жилищную инспекцию — она обладает широкими полномочиями в части контроля работы коммунальщиков. Также Александр Иванов выступил за заключение прямых договоров между жителями и поставщиками коммунальных ресурсов.

В 31-й школе работает довольно много молодых педагогов и на встрече обсуждались меры по их поддержке. Александр Иванов заверил коллектив школы, что городские власти сделают всё возможное для поддержки молодых учителей.

«В Калуге реализуется программы по улучшению жилищных условий молодых семей и компенсации части ипотечного платежа работникам бюджетной сферы, — подчеркнул Александр Иванов, — молодые педагоги обязательно должны быть охвачены этими программами».

Школа № 48 также работает в одну смену, хотя в ней обучается 919 учеников. На сегодняшний день школа является основным образовательным центром микрорайона Терепец — в ней имеется пять музеев, дети занимаются музейной педагогикой.

Глава городского самоуправления поблагодарил педагогов за активную работу по культурному развитию и патриотическому воспитанию учеников. «Я был действительно впечатлен тем, что в школе регулярно проходят постановки спектаклей, основанных на письмах с фронта», — подчеркнул Александр Иванов.

Учителя в свою очередь выразили благодарность властям города за построенную спортивную площадку. Вместе с тем спортивные объекты пользуются всё большей популярностью у молодёжи, и потребность в них возрастает, в перспективе в микрорайоне необходимо будет строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Развитие массового спорта — один из приоритетов городских властей, — сказал Александр Иванов, — несмотря на то, что строительство ФОКов — дело затратное, работа в этом направлении ведётся, например на Грабцевском шоссе появился новый физкультурный комплекс, и всё же для массового строительства таких объектов необходимо софинансирование из регионального и федерального бюджетов, надеюсь, Калуга будет включена в соответствующие программы».