Ярославль, 7 апреля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. С 6 апреля к исполнению обязанностей управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» приступил Виктор Вилладьевич Доберштейн, ранее занимавший руководящую должность в АО «ТНС энерго Тула».

Виктор Доберштейн

По информации пресс-службы компании, смена руководства обусловлена кадровой ротацией. Бывший руководитель «ТНС энерго Ярославль» Валентин Горобцов назначен на должность заместителя генерального директора — директора операционного департамента группы компаний АФГ «Националь».

«ТНС энерго Ярославль» является единственным гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Ярославской области и, согласно статусу, обязана обеспечить электроснабжение любого обратившегося к ней потребителя электрической энергии.

На сегодняшний день доля компании ПАО «ТНС энерго Ярославль» на региональном рынке электроэнергии составляет 64%. Кроме промышленных предприятий, организаций среднего и малого бизнеса «ТНС энерго Ярославль» обслуживает учреждения бюджетной сферы и население Ярославля и области — всего порядка 15 тысяч юридических лиц и около 700 тысяч бытовых абонентов.

Одной из главных проблем жилищно-коммунального комплекса Ярославской области, непосредственно связанной с деятельность «ТНС энерго Ярославль», является проблема расчёта за электроэнергию, потребляемой населением области на общедомовые нужды. 15 марта эта тема достаточно бурно обсуждалась на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы. Одним из решений проблемы была названа программа внедрения автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии. На эти цели в бюджете региона запланировано 186 млн рублей. Реализация программы теперь во многом зависит от нового руководства «ТНС энерго Ярославль»

Виктор Доберштейн окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, прошёл обучение по программе «Управление развитием компании» в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и по программе «Экономика и управление на предприятии» в Московском энергетическом институте, работает в электроэнергетике с 1996 года, пройдя путь от диспетчера подстанции, начальника РЭС, заместителя директора энергосетевой компании по экономике и сбыту до руководителя крупной энергосбытовой компании.