Кадыров: Шамиль Басаев способствовал ликвидации Аслана Масхадова
Грозный, 7 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Чеченский террорист Шамиль Басаев умышленно допустил утечку информации, благодаря которой был ликвидирован чеченский сепаратист Аслан Масхадов (убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации ФСБ). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет газета «Ведомости».
Кадыров пояснил, что создание государства никогда не было целью ни для главарей вооружённых формирований в Чечне, ни для лидеров так называемой Ичкерии. Их задачей было взаимное устранение, разрушение Чечни и ослабление России, чему способствовало влияние различных сил из-за рубежа.
Кадыров сообщил следующее: Масхадов понял, что не может изменить сложившееся положение, весной 2005 года. «Поэтому, чтобы спасти свою жизнь, готов был идти на переговоры на любых условиях», — сказал Кадыров.
И.о. главы Чечни пояснил, что Масхадов хотел выйти на связь с Кадыровым, но Басаев узнал об этом и способствовал ликвидации Масхадова. «Басаев умышленно сделал так, чтобы определённые силовые ведомства узнали, где скрывается Масхадов, и таким образом способствовал его ликвидации», — сказал Кадыров.
Масхадов был убит 8 марта 2005 г. в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. При этом были задержаны ближайшие помощника Масхадова.
Напомним, что террорист Шамиль Басаев организовал захват больницы в Будённовске в 1995 г., а в 2004 г. — школы в Беслане. Ликвидирован в ходе спецоперации в селе Экажево (Назрановский район Ингушетии) 10 июля 2006 г.