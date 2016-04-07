Грозный, 7 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Чеченский террорист Шамиль Басаев умышленно допустил утечку информации, благодаря которой был ликвидирован чеченский сепаратист Аслан Масхадов (убит 8 марта 2005 года в ходе спецоперации ФСБ). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров пояснил, что создание государства никогда не было целью ни для главарей вооружённых формирований в Чечне, ни для лидеров так называемой Ичкерии. Их задачей было взаимное устранение, разрушение Чечни и ослабление России, чему способствовало влияние различных сил из-за рубежа.

Кадыров сообщил следующее: Масхадов понял, что не может изменить сложившееся положение, весной 2005 года. «Поэтому, чтобы спасти свою жизнь, готов был идти на переговоры на любых условиях», — сказал Кадыров.

И.о. главы Чечни пояснил, что Масхадов хотел выйти на связь с Кадыровым, но Басаев узнал об этом и способствовал ликвидации Масхадова. «Басаев умышленно сделал так, чтобы определённые силовые ведомства узнали, где скрывается Масхадов, и таким образом способствовал его ликвидации», — сказал Кадыров.

Масхадов был убит 8 марта 2005 г. в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. При этом были задержаны ближайшие помощника Масхадова.

Напомним, что террорист Шамиль Басаев организовал захват больницы в Будённовске в 1995 г., а в 2004 г. — школы в Беслане. Ликвидирован в ходе спецоперации в селе Экажево (Назрановский район Ингушетии) 10 июля 2006 г.