Вашингтон, 7 апреля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. После заключения мирного соглашения в Сирии в страну должен быть направлен миротворческий контингент, поскольку участие миротворцев в конфликте повышает шансы страны на стабильность, пишут Майкл О'Хэнлон и Шон Циглер в статье для National Interest.

maglocistac.rs Разрушенный город Алеппо

По их мнению, существует достаточно научных данных, чтобы понять, как начинаются и заканчиваются гражданские войны. По данным аналитиков, очень сложно прекратить войны, в которых стороны понесли большие потери, где причиной для конфликта стал этнический или религиозный фактор, а также когда в них участвует большое число игроков. В Сирии наблюдаются все три этих фактора.

Также в Сирии имеет место ситуация, при которой между сторонами изобилуют тактические и часто крайне краткосрочные союзы между воюющими фракциями. Такая практика часто приводит к провалу мирного процесса и возобновлению войны.

В свою очередь, благодаря миротворческой операции и действиям по принуждению к миру шансы на то, что мирное соглашение продержится в силе, обычно значительно повышаются. Изучение многих конфликтов напрямую указывает на то, что проведение миротворческой операции сокращает риск скатывания страны в пучину хаос после завершения конфликта.

У продуманных мирные соглашений с детально прописанными пунктами, при которых у сторон появляется возможность постепенно построить отношения, основанные на доверии, шансов на успех больше, чем у простых сделок.

Благодаря экономическим, политическим и военным инструментам миротворческого контингента, направленного для урегулирования сложного конфликта, становится возможным проводить мониторинг режима прекращения огня, а также соблюдения других пунктов любого соглашения, в том числе демобилизации вооруженных формирований.

Несмотря на то, что по всем канонам стратегии США по борьбе с нерегулярными формированиями для проведения миротворческой операции требуется как можно большая численность войск, обширный контингент всё же не является обязательным условием для проведения такой миссии. Так, отмечают авторы, при численности войск в районе 30 — 60 тыс. военнослужащих, у которых будут четкие правила применения вооружения, поддержка достаточной ударной силы для уничтожения экстремистов, современные системы командования и логистики, можно с высокой долей вероятности рассчитывать на успех операции.

Таким образом, авторы приходят к выводу, что для успеха мирного процесса в Сирии необходимо проведение миротворческой операции. Мирное соглашение будет действенным документом, только если его будут поддерживать миротворцы либо ООН, либо НАТО и Лиги арабских государств. В ином случае, по мнению аналитиков, как бы конфликт ни закончился, без присутствия в стране миротворцев он начнется снова.

И численность такого контингента будет зависеть от характера политической договоренности. В рамках такого развития события самым желанным вариантом является конфедеративная модель Сирии, при которой автономные регионы будут сами управлять собой, а миротворческие силы будут сконцентрированы в смешанных районах.

Более того, независимо от того, что будут ли участвовать основанные пехотные подразделения США в этом контингенте, их, по мнению авторов, структуры командования и логистики будут играть ключевую роль. И, наконец, поскольку ИГИЛ будет по-прежнему представлять опасность после заключения перемирия, в регионе будет необходимо присутствие нескольких тысяч солдат, которые будут выполнять контртеррористические функции.

Таким образом, считают авторы, международному сообществу нужно смириться с мыслью о том, миротворческая операция в Сирии необходима. Они отмечают, что для Вашингтона важно предотвратить угрозу ИГИЛ в регионе, а для этого нужна новая стратегия, которая включает в себя готовность принимать участие (по меньшей мере в каком-либо качестве) в послевоенном военной операции в стране по стабилизации страны. И чем быстрее США примут это, тем быстрее Белый дом сможет начать разрабатывать более широкую стратегию и тем скорее другие смогут принять этот факт и начать подстраивать свои действия соответствующим образом.