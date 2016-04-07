Баку, 7 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана в Баку подтвердил готовность Москвы содействовать прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщает Первый канал.

ilvelino.it Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе

Министр подчеркнул, что у России есть предложения по урегулированию конфликта. Кроме того, ряд усилий уже был предпринят для заключения перемирия на уровне президента РФ, премьер-министра, МИД и Минобороны России.

Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил посредническую роль Москвы и подтвердил намерение Баку продолжать мирные переговоры.

Также сегодня глава МИД РФ встретится со своими коллегами из Азербайджана и Ирана. Встреча была назначена до конфликта в Нагорном Карабахе, участники планировали обсудить ключевые вопросы регионального сотрудничества, однако теперь главной темой станет ситуация в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел РФ в Баку заявил, что достигнуть перемирия в Нагорном Карабахе удалось благодаря России.