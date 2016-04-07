Ярославль, 7 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Бесконтактные виды мошенничества, через интернет и по телефону, набирают обороты в Ярославской области. По данным УМВД по Ярославской области, в 2015 году в суд были направлены 19 уголовных дел по такой категории, на подходе еще 9 обвиняемых по 30 эпизодам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Какие новые способы выудить деньги у доверчивых граждан и как с ними бороться, рассказал заместитель начальника УМВД по Ярославской области — начальник следственного управления Андрей Мешков.

«Злоумышленники используют вредоносные программы, с помощью которых получают доступ к банковским счетам. В первую очередь, в «группу риска» попадают пользователи интернет-банкинга. Специалисты советуют не скачивать на свои устройства, к которым подключена услуга «онлайн-банка», приложения из ненадежных источников и устанавливать антивирусную программу.

Среди новых способов обмана граждан — завладение деньгами путем получения предоплаты за приобретение различных товаров по объявлениям, размещенным на Интернет — ресурсах. Нельзя передавать данные своих банковских карт незнакомым людям.

Подозрение должно вызвать SMS-сообщение — «Ваша карта заблокирована». Не спешите перезванивать по указанному телефону. Контактные номера телефонов банка указаны на обратной стороне каждой банковской карты. Можно пройти к ближайшему банкомату и попробовать снять символическую сумму, чтобы убедиться, что карта активна. Подозрение должны вызывать и SMS о выигрыше в лотерее, особенно когда вас уведомляют, что, прежде чем получить приз или перевод, необходимо заплатить налог. Чего делать, разумеется, не стоит.

Если вам позвонят по телефону и сообщат, что ваш родственник попал в неприятности и ему нужны деньги — не сомневайтесь, это мошенники! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. Не волнуйтесь, скажите позвонившему, что сможете собрать нужную сумму, свяжитесь с родственниками и сразу же обращайтесь в полицию! Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

Раскрытие подобных мошенничеств, требует большого количества времени, так как лица, их совершающие, как правило, находятся за пределами региона, возможно в местах лишения свободы, а абонентские номера, с которых осуществляется рассылка смс — сообщений и звонки, зарегистрированы на посторонних лиц», — рассказал заместитель начальника УМВД по Ярославской области — начальник следственного управления Андрей Мешков.