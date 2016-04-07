Пекин, 7 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В сети появились первые шпионские фото рестайлинговой версии Toyota Yaris L, которая доступна только на китайском рынке. Официальная презентация автомобиля состоится в конце апреля на международном автосалоне в Пекине.

auto.hexun.com Toyota Yaris L

Китайским фотошпионам удалось сделать всего один снимок обновленной Toyota, но даже по этому снимку можно судить о проделанной работе японских дизайнеров. Передняя часть компактного хэтчбека стала более обтекаемой, фары автомобиля увеличились, изменилась решетка радиатора, пишет «Тайпин цичэ».

Нынешняя версия Toyota Yaris L оснащается 1,3-литровым или 1,5-литровым двигателем. Обновленная версия получит такой же 1,3-литровый мотор, мощностью 99 л.с., а 1,5-литровый двигатель будет заменен на новый 1,2-л. турбированный мотор, технические данные которого пока неизвестны.

Стоимость новинки от Toyota пока держится в тайне, однако китайские автолюбители полагают, что цена на рестайлинговую версию изменится не сильно. В настоящее время базовая версия Toyota Yaris L стоит около 70 тыс. юаней.