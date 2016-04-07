Тбилиси, 7 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Согласованный текст контракта с компанией «Газпром» грузинская сторона уже получила, сообщает телекомпания GDS в информационной передаче «20/30» со ссылкой на источник в министерстве энергетики Грузии.

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Согласно полученной телекомпанией информации, в силе остаются условия старого контракта между «Газпромом» и Грузией, и в виде платы за транзит российского газа в Армению Грузия будет получать по-прежнему 10% от объемов транспортируемого газа.

Телекомпания также сообщила, что до вступления нового контракта в силу осталось пройти внутренние процедуры и утвердить его на заседании правительства Грузии.

Как сообщалось ранее, министерство энергетики Грузии и компания «Газпром» в течение нескольких месяцев проводили переговоры о заключении нового контракта. Российская компания предлагала изменить форму платы за транзит на денежную, но грузинскую сторону не устраивали не только размер, но и сама форма денежной платы. Министр энергетики Каха Каладзе в своих скупых комментариях о переговорах с «Газпромом» намекал на желание грузинской стороны получить от российской компании дополнительные объемы газа. Необходимость закупки газа он объяснял тем, что поставляемых стране Азербайджаном объемов недостаточно для удовлетворения растущих потребностей населения и экономики. 4 марта в администрации правительства Грузии было подписано соглашение между грузинской стороной и Государственной нефтекомпанией Азербайджана о поставке дополнительных 500 млн кубометров газа. После подписания этого документа в Тбилиси заявили, что необходимости в закупке дополнительного газа у России больше нет.