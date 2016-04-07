Киев, 7 апреля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Один из крупнейший украинских банков — банк «Хрещатик», признанный 5 апреля неплатежеспособным, мог стать жертвой рейдерской схемы мэра Киева Виталия Кличко. Предметом спора стали активы Kyiv Investment Group и влияние на коммунальные предприятия, пишет на своей странице в Facebook журналист украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

По его мнению, предметом спора стали активы принадлежащей бизнесменам Андрею Иванову и Василию Хмельницкому Kyiv Investment Group, владеющий землей и стройплощадками. «А также влияние на коммунальные предприятия — пакеты в «Киевэнерго», «Киевводоканале», «Киевгазе», «Хлебе Киева». Инструмент конфликта — банк «Хрещатик», который Андрей Иванов пообещал подарить Виталию Кличко», — пишет журналист.

Сначала из оборота банка были выведены коммунальные предприятия — киевский градоначальник лично рекомендовал контрагентам по счетам в «Хрещатик». Коммунальные предприятия были переведены в «Кредит-Днепр». Также по банку ударила паника — люди стояли в очередях, чтобы снять с карточек и депозитов деньги.

По мнению журналистам, целью этих действий было довести банк до состояния, когда ему нужен инвестор. Им и станет Кличко, который «держит» до поры до времени капитализацию банка из столичного бюджета. Далее в банк вводится временная администрация НБУ, которая решает, жить банку, умереть или перейти в госсобственность.

«Это чистое рейдерство. У нас все было в порядке, а легли мы буквально за последние несколько дней — под давлением паники и массового съема денег», — приводит портал «КиевVласть» слова источника в банке.

В настоящее время кредитная организация ввела лимит на снятие наличных через свои банкоматы.