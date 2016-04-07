Москва, 7 апреля, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В московском метро на Замоскворецкой линии произошёл сбой в работе. Сегодня, 7 апреля, интервалы между поездами увеличились из-за неисправности поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель в метро

«Интервалы были увеличены из-за незначительной неисправности поезда», — сообщили в пресс-службе. В 8:10 мск были увеличены интервалы движения от станции Павелецкой в сторону станции Алма-Атинской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 апреля, сбой в работе метро наблюдался на Арбатско-Покровской линии. Движение было приостановлено из-за упавшего на рельсы пассажира.