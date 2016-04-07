Воронеж, 7 апреля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Часть Железнодорожного района Воронежа осталась без света вечером 6 апреля. Причиной отключения стал пожар в кабельном тоннеле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, сообщение о пожаре поступило в 19:18 6 апреля, окончательно ликвидировать его удалось в 02:08 7 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Огонь повредил шесть кабелей на площади 18 кв. м, также сгорел мусор. Почему возникло возгорание, сейчас выясняют специалисты.

По сообщениям местных жителей, электричество, которое отключилось около 19:00, было возвращено в дома около 06:00.