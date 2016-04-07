Якутск, 7 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Отдельная структура, занимающаяся борьбой с терроризмом, нужна, но пока непонятно, как грамотно разграничить полномочия между силовыми органами, а также откуда взять деньги и кадры. В таком мнении сошлись эксперты из Якутии, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

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Преподаватель кафедры политологии СВФУ Пётр Софронов полагает, что национальная гвардия позволит государству эффективнее бороться с угрозами, в том числе с терроризмом и наркомафией. «Госорганы власти всегда нуждаются в усилении, поэтому ничего негативного в создании новой структуры я не вижу. Однако возникает вопрос: как будут разграничены полномочия нацгвардии и остальных силовых структур?», — отметил политолог.

Софронов обращает внимание на то, что наверняка в правительстве РФ появится координатор работы правоохранительных органов. Такая попытка уже предпринималась в 90-х годах, а создание новой структуры, полагает он, снова поставит проблему необходимости введения такой должности, либо усиления Совета безопасности.

«Мера своевременная, но ударит по карманам налогоплательщиков, так как на создание нового института будут нужны деньги. Что касается угрозы, то даже если сейчас она не стоит серьезно, то новая структура, тем не менее, нужна, так как угрозы обычно появляются неожиданно. Наверняка, структура уже была задумана, а теперь пришло время ее реализовать», — отметил Пётр Софронов.

Эксперт также высказал мнение, что принять законопроект о создании национальной гвардии нынешний созыв вряд ли успеет, и этим вопросом займётся уже новый состав депутатов Госдумы. К этому времени будут уже более чётко сформулированы цели и задачи новой структуры.

Лидер отделения ЛДПР республики Гаврил Парахин также уверен: России нужна отдельная структура для того, чтобы бороться с терроризмом. «Европа погонит мигрантов, скорее всего, на восток, к нам, — опасается он. — Поэтому наши границы, территории надо охранять от тех же беженцев, от которых сейчас отказывается Европа».

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Партиец считает, что просто стоять в погонах на границе с автоматом при такой угрозе недостаточно. «Появится структура, которая будет постоянно внедряться, непосредственно заниматься конкретно этим направлением. Потому что эта работа серьезная: и шпионаж, и прослушки, и видеонаблюдение во всех точках, начиная с аэропортов и торговых центров. Просто так они не будут ходить, как обычные полицейские. Это будут какие-то секретные войска, которые станут непосредственно вести свою профессиональную деятельность не в открытую, а будут внедряться в общую массу людей незамеченными», — предполагает Гаврил Парахин, подчеркивая, что нужно, чтобы эти войска были подготовлены, специализированы и обучены, так как будут заниматься специфическим видом деятельности.

«Террористы с каждым годом хитрее, и с ними надо вести борьбы таким же образом. Сейчас почему возникли сложности в тех странах Европы, где много беженцев? Потому что террористы сливаются с ними, каждого встречного азиатской национальности не задержишь. При этом они все похожи, все одинаково одеты, и их уже сотни миллионов в общей массе», — добавил Парахин.

Политолог Андрей Данилов считает, что создать отдельную структуру, которая бы занималась борьбой с терроризмом — неплохо, но надо, в таком случае, чётко разграничить полномочия с МВД и ФСБ, чтобы они не пересекались. Кроме того, по мнению эксперта, название «национальная гвардия» уже используется в некоторых странах, в том числе на Украине, вызывая определенные ассоциации, поэтому «лучше было бы российскую структуру назвать по-другому».

Эксперт также опасается, что нацгвардией начнут бороться с оппозиционерами.

При этом политолог подчёркивает: террористическая угроза в стране действительно существует, особенно при такой активной внешней политики России, касающейся Сирии и ИГИЛ.

«Там терроризм активно используют как инструмент политического воздействия и устрашения. Чтобы давление извне не оказывалось, эта мера в какой-то степени оправдана. Вопрос в том, во сколько это обойдется, на какие деньги станет финансироваться и откуда будут браться кадры. Ослабят уже действующие структуры, привлекая людей оттуда?», — рассуждает эксперт, акцентируя внимание на то, что в России стоит заняться подготовкой молодых кадров, создав базу для будущих подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании в России Национальной гвардии президент РФ внес в Госдуму. Новый федеральный орган исполнительной власти создается на базе МВД. Нацгвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа.