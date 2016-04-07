Москва, 7 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ выделены субсидии на строительство и реконструкцию спортивных объектов. Средства в объёме 2 млрд 331,39 млн рублей направят 27 субъектам Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция стадиона «Лужники» в Москве

Субсидии направляются на софинансирование строительства и реконструкции 45 спортивных объектов (20 малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, два объекта в Северо-Кавказском федеральном округе, три объекта в Дальневосточном федеральном округе, семь объектов в Крымском федеральном округе и 13 региональных центров), из которых в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 25 объектов.

Средства предоставляются в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 гг.».