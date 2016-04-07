Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В субботу, 28 мая, в Ростове-на-Дону состоится ставший уже традиционным День индейки. Его отмечают практически во всех российских регионах, праздник сразу же полюбился гостям. Во многом это связано со вкусным угощением, которое еще и удивляет, так как организаторы ежегодно стараются поставить новый рекорд. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 7 апреля, на этот раз горожан и гостей донской столицы угостят гигантским шашлыком.

o-mihaylova Дегустация

На приготовление традиционного для теплого времени года блюда уйдет почти 500 кг мяса индейки. Но самое интересное, что готовить шашлык будут не из кусков мяса. На огромный вертел, который специально заказан для мероприятия, наденут целые тушки птицы. Говорят, что такого шашлыка еще никто не делал, не видел и не пробовал.

Ожидается, что на празднование Дня индейки и на дегустацию шашлыка в парке имени Горького соберется около 10 тыс. человек. До полудня гостей ожидает масса развлечений, конкурсов, флешмобов, планируется красочный запуск воздушных шаров в небо. Затем до самого вечера на территории парка будут работать аттракционы и дегустационные павильоны. Изюминкой праздника станут дневной фейерверк и аукцион помилованных индюков и уток.

В 2015 году жители Ростова-на-Дону и гости областного центра съели около 3 тонн индейки. Все блюда оказались очень вкусными и разнообразными. Организаторы обещают, что попробовать мясные блюда смогут все желающие.

Напомним, что впервые День индейки состоялся в Ростове-на-Дону в августе 2012 года. Тогда он собрал 5 тыс. человек. Лучшие повара города готовили для гостей праздника свыше 40 различных блюд из 3 тонн мяса индейки. Тогда проведение Дня индейки решено было сделать ежегодным.