Чита, 7 апреля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Социально-экономическую ситуацию в Забайкалье обсудили 6 апреля в ходе встречи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

www.забайкальскийкрай.рф Рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой

Наталья Жданова отметила, что первоочередной задачей для регионального правительства является своевременная выплата заработной платы и всех соцвыплат, а также сохранение социальной стабильности в крае.

«Для этого ведется работа по поиску внутренних резервов регионального бюджета, однако экономическая ситуация в Забайкалье остается крайне сложной. Свою задачу вижу в том, чтобы переломить существующую в крае обстановку социальной напряженности и нестабильности, объединив для этого усилия органов власти и общественности», — добавила глава региона.

В рамках встречи врио губернатора пригласила премьер-министра РФ посетить Забайкальский край.

В этот же день состоялась встреча Натальи Ждановой с министром финансов РФ Антоном Силуановым, где обсуждались вопросы финансового положения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная социально-экономическая ситуация в регионе сложилась еще в 2015 году. Массовые акции протеста в связи с задержкой выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций проходили регулярно и стали одним из поводов отставки губернатора Забайкальского края Константина Ильковского. Кроме того, претензии в адрес экс-главы региона федеральные власти высказывали в связи со срывом программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. В результате 17 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Забайкальского края Константина Ильковского.