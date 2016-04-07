Москва, 7 апреля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В январе-феврале 2016 года показатели первичного рынка ипотечного жилищного кредитования продемонстрировали позитивную динамику, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет валютных заемщиков

Банки предоставили заемщикам 117,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов в рублях на общую сумму 204,2 млрд рублей, что на 54,6 млрд рублей (36,5%) больше значения за соответствующий период предыдущего года.

Между тем в иностранной валюте было выдано 6 ипотечных жилищных кредитов против 14 в январе-феврале 2015 года, объем предоставленных средств сократился с 0,5 до 0,2 млрд в рублевом эквиваленте, составив 0,1% от общего объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов.

Наибольший объем ипотечных жилищных кредитов в текущем году пришелся на заемщиков Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Отметим, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в феврале 2016 года, составила 12,1%, снизившись примерно до уровня начала 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа субсидирования ипотеки продлена до 1 января 2017 года. На её реализацию предусмотрено 16,5 млрд рублей, которые пойдут на покрытие обязательств по ранее выданным и выдачу новых ипотечных кредитов.