ЦБ РФ: Число желающих взять валютную ипотеку снизилось в 2 раза
Москва, 7 апреля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В январе-феврале 2016 года показатели первичного рынка ипотечного жилищного кредитования продемонстрировали позитивную динамику, сообщается на сайте Центробанка РФ.
Банки предоставили заемщикам 117,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов в рублях на общую сумму 204,2 млрд рублей, что на 54,6 млрд рублей (36,5%) больше значения за соответствующий период предыдущего года.
Между тем в иностранной валюте было выдано 6 ипотечных жилищных кредитов против 14 в январе-феврале 2015 года, объем предоставленных средств сократился с 0,5 до 0,2 млрд в рублевом эквиваленте, составив 0,1% от общего объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов.
Наибольший объем ипотечных жилищных кредитов в текущем году пришелся на заемщиков Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Отметим, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным в феврале 2016 года, составила 12,1%, снизившись примерно до уровня начала 2014 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, программа субсидирования ипотеки продлена до 1 января 2017 года. На её реализацию предусмотрено 16,5 млрд рублей, которые пойдут на покрытие обязательств по ранее выданным и выдачу новых ипотечных кредитов.