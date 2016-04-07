Москва, 7 апреля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование цен на лекарства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. Поправки касаются препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

ИА REGNUM Госдума

Авторы обратили внимание на то, что правоприменение органами исполнительной власти субъектов РФ норм закона «Об обращении лекарственных средств» при проведении регионального контроля в сфере государственного регулирования цен на лекарственные препараты выявило неоднозначное толкование термина «фактическая отпускная цена».

Закон, указал разработчик инициативы Минздрав, в нынешнем виде устанавливает два противоречащих друг другу правила. Согласно первому, аптеки и оптовые поставщики не должны определять свои надбавки выше установленных значений. По второму, они должны продавать товар по цене производителя. Последнюю норму в правительстве предлагают исключить.