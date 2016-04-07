Берлин, 7 апреля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Астрофизиками из Германии, США и Канады обнаружена сверхмассивная черная дыра, масса которой в 15,5−18,5 миллиарда раз превышает массу Солнца, сообщает журнал Nature.

astronomynow.com NGC 4889

Сверхмассивная черная дыра находится в созвездии Эридана, в эллиптической галактике NGC 1600 в двухстах миллионов световых лет от Земли. Ученые считают, что этот объект сформирован двойной системой.

Размер дыры в восемь раз превышает расстояние между Плутоном и Солнцем. Она располагается в ядре галактики и пространство вокруг нее свободно от других астрономических объектов, что позволяет ученым предположить их поглощение черной дырой.

На данный момент самой крупной считается сверхмассивная черная дыра из галактики NGC 4889, которая тяжелее Солнца в 21 миллиард раз. Обнаруженный гравитационный объект претендует на второе место.

Подобные объекты присутствуют в большинстве центров крупных галактик и, по мнению ученых, оказывают определяющее влияние на развитие этих звездных систем.