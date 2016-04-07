Волгоград, 7 апреля, 2016, 08:47 — ИА Регнум. На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» практически парализована работа предприятия: большая часть топ-менеджемента завода помещена в следственный изолятор временного содержания. Об этом заявляет коллектив завода, написавший обращение на имя руководителя администрации президента Сергея Иванова и Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

vmzko.ru Завод «Красный Октябрь»

Со слов работников, в СИЗО оказались генеральный директор АО «ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий, главный бухгалтер Ольга Новохатская, главный бухгалтер АО «ВМЗ «Красный Октябрь» Наталья Дулькина, директор по правовым вопросам АО «ВМК «Красный Октябрь» Эдуард Мазуров. Также в изоляторе сейчас находятся и генеральный директор баскетбольного клуба «Красный октябрь» Екатерина Пушкарская и исполнительный директор Диана Цхомелидзе.

Как следует из коллективного письма, аресты прошли в рамках уголовного дела о растрате в 2009 году 65 млн долларов США, полученных двумя годами ранее в рамках кредитной линии ВТБ Банк Европа ПЛС (Лондон, Великобритания), возбужденного Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц ЗАО «Русспецсталь». Компания в 2007—2009 годах осуществляла полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», в отношении которого 6 ноября 2009 года была введена процедура наблюдения, и 11 октября 2012 года оно было признано несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда Волгоградской области.

В настоящее время, по мнению авторов письма, подписи под которым поставили свыше 30 человек, «работа предприятия парализована, создана реальная угроза невыплаты заработной платы и потери рабочих мест, что приведет к колоссальному росту социальной напряженности в Волгоградском регионе».

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«Мы четко отдаем себе отчет, что необоснованные и незаконные следственные мероприятия приведут к остановке предприятия, потере более 6 тыс. рабочих мест», — отмечают работники ВМК «Красный Октябрь».

Не желая пополнять многотысячную армию безработных Волгограда, сотрудники комбината просят дать поручение прокурору Москвы проверить законность возбуждения уголовного дела, а также правомерность задержания руководящего состава предприятия.

«В силу большой социальной значимости этого уголовного дела просим взять надзор за его расследованием под личный контроль», — говорится в обращении коллектива завода в адрес руководителя администрации президента Сергея Иванова и Генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заводе «Красный Октябрь» прошли обыски, была изъята документация. С раннего утра сотрудники правоохранительных органов и ОМОНа оцепили проходную, а также территорию около ворот и у входа в здание заводоуправления. Также были блокированы входы в кабинеты топ-менеджеров предприятия и в бухгалтерию. При этом ограничения на вход и выход работников завода не было. А еще днем ранее прокуратура сообщила, что за срыв сроков выполнения гособоронзаказа АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» и ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» оштрафованы.