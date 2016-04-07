Вашингтон, 7 апреля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Россия смогла изменить «существующий мировой порядок» благодаря успешным действиям Воздушно-космических сил (ВКС) в Сирии. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times.

mil.ru Российский Су-25 на авиабазе Хмеймим в Сирии

Автор статьи — директор программы по России и Евразии в фонде Карнеги Юджин Румер — считает, что «ограничительные меры» США и ЕС в отношении РФ не смогут пошатнуть позиции Москвы на международной арене.

По его мнению, в настоящее время Россия, которую в 90-е годы многие списали со «счетов», располагает «достаточными ресурсами и готовностью» противостоять враждебности своих оппонентов.

Эксперт отмечает, что речь идет не о конфронтации, а об участии руководства РФ в мировом диалоге по широкому спектру вопросов, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«И хотя одна РФ не может решить проблемы Ближнего Востока, как, впрочем, и никто другой, без нее представить процесс урегулирования также нельзя», — отмечает Юджин Румер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент России отдал приказ о выводе основных российских сил из Сирии. Владимир Путин заявил, что Воздушно-космические силы России выполнили свою задачу в Сирии. Приказ российского лидера, по мнению экспертов, резко изменил конфигурацию сил на Ближнем Востоке.