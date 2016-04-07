Москва, 7 апреля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Нефть марки Brent пошла на осторожную поправку, чему немало способствовал опубликованный во вторник отчет от Американского института нефти (API), считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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Однако, по её мнению, «не стоит сбрасывать со счетов и значение комментариев нефтедобытчиков. Градус накала явно вырос за последние дни, и, скорее всего, до конца недели именно они будут определять динамику котировок нефти. Шансы на то, что какие-то договоренности в Дохе будут достигнуты, растут».

«На текущий момент у Brent пока есть потенциал роста в район 40,80 долл./барр., однако пробой его возможен только при наличии новых позитивных драйверов, так что сегодня, 7 апреля, можно увидеть и коррекцию вниз в район 38,00», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 7 апреля цена на нефть ускорила рост на данных по запасам в США. Так, по состоянию на 08:12 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,90% — до 40,20 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,19% — до 38,20 доллара за баррель.