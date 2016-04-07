Киев, 7 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Референдум об ассоциации Украины с Евросоюзом (ЕС), проведённый в Нидерландах накануне, 6 апреля, является атакой на единство Европы, а также на европейские ценности. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба главы Украины. Видеобращение украинского президента размещено на сайте YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Настоящая цель организаторов референдума — это не соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, это атака на единство Европы, атака на распространение европейских ценностей», — сказал Порошенко. Доказательством этого утверждения является развёрнутая перед референдумом дискуссия.

Тем не менее людям, которые проголосовали «за» ассоциацию, Порошенко выразил благодарность. Также он поблагодарил сторонников и популяризаторов Украины в Голландии: политиков, волонтёров, звёзд спорта и культуры.

Порошенко подчеркнул, что проведённый референдум имеет исключительно консультативный характер, согласно нидерландскому законодательству. «Итак, теперь слово за правительством, парламентом, политикумом Голландии», — сказал он.

Порошенко уверен, что проведение референдума не станет камнем преткновения на пути вхождения Украины в ЕС. Украина будет продолжать воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Киев намерен обеспечить условия для создания зоны свободной торговли с ЕС, потому что это отвечает интересам Украины. Это путь к модернизации и упрочению независимости страны.

«Подчеркиваю — мы не свернем с пути евроинтеграции. Украину, как и свободу, не остановить», — сказал Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам референдума, который прошёл 6 апреля в Нидерландах, граждане страны не поддержали ратификацию договора об ассоциации Украины с ЕС. «Против» соглашения высказались 61,1% избирателей, «за» — немногим более 38%.

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