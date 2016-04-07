Москва, 7 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль смог укрепиться на позитивной динамике нефти. Драйвером роста стали данные по коммерческим запасам нефти от Минэнерго, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Тем не менее стоит понимать, что масштабы влияния подобного отчета ограничиваются одним-двумя днями. Уже 7 апреля на сцену могут вновь вернуться страхи по поводу того, что ничего с текущими объемами добычи в ближайшее время меняться не будет. А это означает что Brent может остановиться на достигнутых 40 долл./барр. и не двинуться дальше», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, сегодня, 7 апреля, не исключены кратковременные попытки пары USD/RUB уйти к 67,00, однако к закрытию дня синхронно с нефтью рубль может вновь вернуться ближе к 68,80», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля, по данным Московской биржи, за доллар США давали 68,62 руб. (+0,04%). Евро стоил 77,94 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 7 апреля составляют 68,52 руб. за американскую валюту и 77,81 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 37 и 46 копеек соответственно. Цена на нефть Brent выросла до $40,20 (+1,11%).