«У рубля вялотекущий рост»
Москва, 7 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль смог укрепиться на позитивной динамике нефти. Драйвером роста стали данные по коммерческим запасам нефти от Минэнерго, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Тем не менее стоит понимать, что масштабы влияния подобного отчета ограничиваются одним-двумя днями. Уже 7 апреля на сцену могут вновь вернуться страхи по поводу того, что ничего с текущими объемами добычи в ближайшее время меняться не будет. А это означает что Brent может остановиться на достигнутых 40 долл./барр. и не двинуться дальше», — пояснила Афанасьева.
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«Таким образом, сегодня, 7 апреля, не исключены кратковременные попытки пары USD/RUB уйти к 67,00, однако к закрытию дня синхронно с нефтью рубль может вновь вернуться ближе к 68,80», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля, по данным Московской биржи, за доллар США давали 68,62 руб. (+0,04%). Евро стоил 77,94 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 7 апреля составляют 68,52 руб. за американскую валюту и 77,81 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 37 и 46 копеек соответственно. Цена на нефть Brent выросла до $40,20 (+1,11%).