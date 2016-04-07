Пекин, 7 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Американская рейтинговая корпорация Fitch Ratings опубликовала отчет, согласно которому китайская экономика сможет избежать «жесткой посадки».

enfoque.global Китайский юань

«КНР, несмотря на структурные уязвимости экономики, имеет все финансовые и административные ресурсы для того, чтобы избежать «жесткой посадки» в ближайшем будущем»,-отмечается в отчете рейтингового агентства.

Американские аналитики подчеркивают, что несмотря на прогнозируемый экономический рост в 6−6,5% в 2016—2017 гг. китайский юань ослабнет по отношению к американскому доллару не более чем на 5%, пишет «Чжунго синьвэнь».

Отчет Fitch Ratings подтверждает позицию китайского правительства, считающего, что макроэкономические показатели будут сказываться незначительно на курсе юаня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в середине марта премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян выступил на пресс-конференции, заявив, что китайской экономике ничего не угрожает. По словам политика, несмотря на снижение темпов роста, китайская экономика оставнется одной из сильнейших в мире.