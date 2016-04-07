Гаррисберг, США, 7 апреля, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания сделала резкое заявление в адрес Китая, который, по её словам, является источником ряда проблем для США. В случае избрания Клинтон президентом, эта страна будет «ходить по струнке», передают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

Клинтон озвучила свои претензии к Пекину. Во-первых, торговый партнёр США нелегально экспортирует в большом количестве дешёвые товары — «наводняет рынок» США. Во-вторых, он похищает американские торговые секреты, в-третьих, манипулирует своей национальной валютой. Кроме того, Китай дискриминирует компании США в угоду своим корпорациям, которым Пекин предоставляют несправедливые преференции.

«Я знаю, как они действуют, и они хорошо знают, что если я стану президентом, им придется ходить по струнке, поскольку мы намерены раз и навсегда обеспечить справедливое к себе отношения, или же они лишаться доступа на наш рынок», — сказала Клинтон.

Как ранее сообщала ИА REGNUM, данное негативное высказывание Клинтон в адрес Китая является не первым. 24 марта Клинтон заявила, что Россия и Китай являются соперниками США на международном уровне.